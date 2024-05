O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, se tornou alvo de nova polêmica após uma foto sua vestindo a camisa do Corinthians viralizar nas redes sociais na quinta-feira. Apesar do estafe do atleta afirmar que a imagem "não é verdadeira", a situação deixou torcedores do Flamengo irritados e abalou a relação com a diretoria, que tomou conhecimento do caso por meio da imprensa. O jogador, que ainda não acertou a sua renovação com o clube carioca, tem futuro incerto na equipe rubro-negra e pode voltar à pauta da equipe paulista nos próximos dias.