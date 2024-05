Principal destaque da seleção brasileira feminina de vôlei na vitória sobre os Estados Unidos por 3 sets a 1, nesta sexta-feira, no Maracanãzinho, pela Liga das Nações, a ponteira Gabi Guimarães comemorou o fim de tabu, que durava desde 2019, mas revelou um incômodo com a próxima adversário do torneio, a Sérvia, que derrotou o Brasil no Mundial de 2022.