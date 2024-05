A direção do Fluminense enfim confirmou nesta terça-feira a contratação de Thiago Silva. O clube carioca oficializou o retorno do veterano, de 39 anos, com contrato de dois anos, até junho de 2026. O zagueiro só poderá reestrear pela equipe a partir do dia 10 de julho, quando será aberta a janela de transferências internacionais.