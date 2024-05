Longe de mostrar aquele futebol bonito e ofensivo sonhado pela torcida, o Flamengo sofreu para empatar por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, neste sábado, no estádio Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem confiança, o time carioca sofreu um gol no primeiro tempo e teve que correr muito para buscar a igualdade na etapa final. Tite e seus jogadores deixaram o campo sob vaias.