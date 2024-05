O Flamengo decidiu punir o atacante Gabigol após o atleta aparecer em uma foto com a camisa do Corinthians. A equipe rubro-negra vai multar o jogador com a retenção de um valor dos vencimentos. Além disso, ficou determinado que ele não vestirá mais a camisa 10 do clube nas competições em que for permitida a modificação da numeração.