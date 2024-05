A situação não é das melhores no Flamengo. O time foi derrotado pelo Palestino por 1 a 0 fora de casa, na noite de terça-feira, pela fase de grupos da Copa Libertadores, e viu a luta por uma vaga nas oitavas de final ficar mais complicada. Ao voltar para o Brasil, a equipe foi surpreendida com protestos de torcedores no aeroporto Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira.