Com contrato renovado até dezembro de 2027, Flaco López tratou com seriedade o duelo com o San Lorenzo, da Argentina, marcado para esta segunda-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela sexta rodada da Copa Libertadores. Uma vitória pode levar o clube paulista ao primeiro lugar no geral, o que lhe deixaria com o poder de decidir seus jogos em casa nas fases posteriores.