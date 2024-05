O São Paulo se gaba por sua forte estrutura na formação de talentos e também na preparação do time profissional. Mas passa por cobranças de conselheiros e torcedores pela demora em reabilitar jogadores machucados. Tentando resolver o problema, o clube anunciou nesta segunda-feira a promoção do fisioterapeuta Felipe Marques para a coordenação do núcleo de saúde e performance.