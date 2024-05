A Ferrari revelou nesta quarta-feira a pintura especial com tons de azul para o modelo SF-24 que estará na pista do GP de Miami de Fórmula 1, disputado no próximo fim de semana. A novidade nos carros pilotados por Charles Leclerc e Carlos Sainz é uma forma de celebrar o aniversário de 70 anos de atuação da empresa nos Estados Unidos.