O atacante Endrick, do Palmeiras, se destacou nos gramados em jogos das categorias de base do clube paulista e logo passou a integrar o elenco profissional da equipe. O jovem surgiu no futebol nacional como uma das grandes promessas do time e não é fácil lidar com essa "responsabilidade". Por isso, o técnico Abel Ferreira chegou a brincar sobre o assunto quando o menino tinha 15 anos e disse que o garoto "deveria ir para a Disney".