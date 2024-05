O atacante Endrick está de saída do Palmeiras e vai vestir a camisa do Real Madrid tão logo terminar a disputa da Copa América com a seleção brasileira. Com tudo encaminhado, o jovem de 17 anos comentou sobre as expectativas que tem no clube espanhol e as ambições para a carreira. O palmeirense, no entanto, não deve ser o único reforço estrelado para a equipe de Carlo Ancelotti.