Cássio fez de tudo para segurar as lágrimas, mas não conseguiu manter a fala segura, como era debaixo das traves do Corinthians. Tropeçando em algumas palavras, o ídolo da torcida se despediu nesta sexta-feira após mais de 12 anos no clube. Emocionado, agradeceu pelos grandes momentos vividos com a camisa 12.