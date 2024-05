O sábado foi de novidades no Palmeiras. Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu participaram da goleada sobre o São Bento por 6 a 1, em jogo-treino realizado na Academia de Futebol. A dupla está de volta após se recuperar de lesões no joelho direito e deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira já nos próximos compromissos do clube.