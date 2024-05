A seleção brasileira que disputará a Copa América contará com alguns jogadores muito jovens e outros com chance de se firmarem no grupo, mas chamou também a atenção o retorno de alguns medalhões - e a ausência de outros. Se por um lado o goleiro Alisson, o lateral Danilo e o zagueiro Marquinhos foram convocados, por outro o técnico Dorival Júnior deixou de fora dois jogadores que por muito tempo foram incontestáveis no time: o zagueiro Thiago Silva e o volante Casemiro, ambos ex-capitães do Brasil.