Perto de rescindir seu contrato com o Aston Villa, Philippe Coutinho fez juras de amor ao Vasco e não escondeu que o desejo é retornar ao clube que o revelou para o futebol. Apesar do iminente retorno do craque ao Brasil, o clube cruz-maltino ainda não fala publicamente sobre um possível interesse no atleta. Na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira, o diretor-executivo Pedro Martins despistou de perguntas envolvendo o meia.