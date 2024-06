Com a saída iminente de Fabrício Bruno para o West Ham, da Inglaterra, David Luiz deve voltar a ter uma sequência na equipe titular do Flamengo, ainda mais com a lesão na coxa de Léo Pereira. O ex-defensor da seleção brasileira e do Chelsea treinou entre os titulares, ao lado de Léo Ortiz, e deve ser confirmado para o duelo com o Millonarios-COL nesta terça-feira, às 21h, no Maracanã, pela sexta rodada.