Jogador mais velho do Challenger Tour a alcançar pela primeira vez a final em um torneio deste nível, com 35 anos e nove meses, Daniel Dutra Silva acabou com o vice-campeonato do Challenger de Porto Alegre ao perder para o turco Ergi Kirkin por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h43min de partida.