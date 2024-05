Com o nome do astro Cristiano Ronaldo na relação de convocados, o técnico Roberto Martínez anunciou, nesta terça-feira, a lista de 26 atletas que vai defender a seleção de Portugal na Eurocopa. Esta será a sexta participação do atacante de 39 anos na competição, um recorde no torneio. Além disso, ele tem números impactantes pelo campeonato de seleções: é o atleta com mais gols (14), mais partidas (25).