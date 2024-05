Há pouco menos de dois anos, Courtois se tornou um dos grandes responsáveis pela 14ª conquista da Liga dos Campeões no Real Madrid. O belga fechou o gol contra o Liverpool e o brasileiro Vinicius Júnior decidiu o 1 a 0. Com chances de novamente decidir a principal competição da Europa - faz a semifinal com o Bayern no Santiago Bernabéu, quarta-feira, após 2 a 2 em Munique - o time merengue contará com o retorno de seu goleiro após nove meses diante do Cádiz, nesta sábado, já pensando na possível final.