No dia que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a retomada do Brasileirão, após decisão unânime do 20 clubes, o técnico Eduardo Coudet pontuou as dificuldades que o Internacional enfrentará nos próximos dias, com um calendário enxuto e sem poder utilizar de seu Centro de Treinamento e do estádio Beira-Rio, que foram afetados pelas enchentes que castigaram boa parte de Porto Alegre. Ele se colocou também no lugar do povo, que vem sofrendo com a tragédia.