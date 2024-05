O Corinthians fez uma partida vacilante contra o América-RN nesta quarta-feira, pela rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil, mas saiu da Neo Química Arena com uma vitória por 2 a 1 para avançar às oitavas de final, com gols de Yuri Alberto e Cacá. O resultado foi o mesmo da partida de ida, em Natal.