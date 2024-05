O torcedor corintiano que foi à Neo Química Arena na noite deste sábado criou expectativas em razão do bom futebol apresentado pelo Corinthians contra o Fortaleza, principalmente durante o primeiro tempo, mas acabou frustrado pelo placar final. A partida válida pela quinta rodada do Brasileirão terminou empatada por 0 a 0, após o time alvinegro exibir algumas virtudes, as quais não sustentou até o apito final.