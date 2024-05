O futebol pobre do Corinthians nesse Brasileirão deve tirar o sono de seus torcedores. Trata-se de uma equipe que só marcou gols em um dos seis jogos até aqui no torneio nacional. No Maracanã, neste sábado, o desempenho só foi bom por dois ou três minutos, depois a vida do Flamengo foi suavizada. O placar de 2 a 0 a favor dos rubro-negros ameniza crise e a pressão sobre o técnico Tite, que reencontrava seu ex-clube.