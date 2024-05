O Corinthians encontrou a Arena das Dunas em festa nesta quarta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, e venceu o América de Natal por 2 a 1 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Diante de 26 mil torcedores, aplacou a animação dos torcedores do time da casa, mas não sem correr muitos riscos. Defesas de Carlos Miguel no primeiro tempo, quando o jogo estava empatado por 1 a 1, foram essenciais para a construção da vitória, consolidada com gol de Cacá na etapa final. Antes, marcaram Marcos Ytalo para os potiguares e Breno Bidon para os paulistas.