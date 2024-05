A partida contra o Racing-URU nesta terça-feira, às 19h, na Neo Química Arena, pela sexta rodada da Copa Sul-Americana, ganhou uma importância a mais para o Corinthians do que apenas decidir quem irá terminar na liderança do Grupo F. O clube anunciou que o duelo marcará a despedida do volante Paulinho, um dos principais ídolos do clube dos últimos anos.