A Conmebol continua trabalhando em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e mostrando sensibilidade com o momento delicado pelo qual passam os gaúchos com as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, a entidade confirmou o adiamento de mais dois jogos da dupla Grêmio e Internacional em suas competições continentais.