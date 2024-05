O relógio já marcava meia-noite para Alexandre Gama quando ele fez a gentileza de atender a reportagem. Dez horas à frente no fuso horário, o carioca de 56 anos tinha acabado de chegar em casa após comandar o Lamphun Warriors no empate por 2 a 2 com o Bangkok United pela 17ª rodada do Campeonato Tailandês. Apesar do nome pouco conhecido no Brasil, ele marcou história no país asiático e atualmente é um dos três técnicos brasileiros trabalhando na Tailândia.