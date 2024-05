O Real Madrid pode ter um desfalque de peso na decisão da Liga dos Campeões, agendada para dia 1º de junho, em Wembley, diante do Borussia Dortmund. O volante francês Tchouaméni, substituído diante do Bayern de Munique, teve uma lesão por estresse no pé direito diagnosticada e corre contra o tempo para encarar os alemães.