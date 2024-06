A presença de Andriy Lunin na final da Liga dos Campeões já começa a ficar sob risco. Gripado pelo terceiro dia consecutivo, o goleiro não vai acompanhar a delegação do Real Madrid nesta quinta-feira para Londres, já que no sábado, o time espanhol enfrenta o Borussia Dortmund, em Wembley, na final do torneio europeu.