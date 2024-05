O Guarani enfim venceu a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, no primeiro jogo do técnico Júnior Rocha no Brinco de Ouro, em Campinas, o time bugrino venceu o Botafogo por 2 a 0, pela quarta rodada. João Victor e Luccas Paraizo foram os autores dos gols.