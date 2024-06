A Ponte Preta anunciou durante a semana a contratação do técnico Nelsinho Baptista, que chega para "apagar o incêndio" e recolocar o clube na briga por voos maiores na temporada. O que poucos sabem é que o treinador esteve à frente do time que rendeu as últimas convocações para a seleção brasileira, com exceção, claro, do goleiro Ivan, convocado por Tite durante alguns amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2022.