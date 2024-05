Focado na busca pela reabilitação para sair da parte debaixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani tem duas dúvidas para o duelo de sábado diante do Paysandu, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 21h, pela sétima rodada. O zagueiro Lucas Adell e o meia Chay saíram com dores da partida contra o América-MG e estão sendo reavaliados.