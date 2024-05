Marcos Rocha minimizou o momento turbulento do Palmeiras, com a sequência ruim no Brasileirão, e pediu virada de chave por vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. O time de Abel Ferreira enfrenta o Independiente del Valle, do Equador, nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela quinta rodada do torneio.