O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta sexta-feira que dará todo o respaldo aos atletas que forem a Paris disputar os Jogos Olímpicos, com estruturas espalhadas pela França e até no Taiti - sede do surfe. Serão sete pontos de apoio da entidade espelhados por pontos de competição, contando com a Vila Olímpica, auxiliando na preparação do Time Brasil.