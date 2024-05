O Comitê Olímpico do Brasil (COB) acompanha de perto a tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul e está auxiliando os atletas gaúchos, que já conseguiram a classificação olímpica ou estão próximos da vaga, a deixarem o Estado com segurança. A entidade busca rotas de saída para que os competidores consigam migrar para outros estados e continuem a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, com início marcado para 26 de julho.