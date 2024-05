A CBF anunciou na noite deste domingo, uma reunião extraordinária do conselho técnico do Brasileirão para solucionar, entre outras coisas, a situação dos clubes gaúchos na competição. Devido às fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, os jogos de clubes da região foram adiados até dia 27 de maio, quando o encontro organizado pela CBF está programado para acontecer.