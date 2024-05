O site Football Benchmark, especializado em negócios da bola, divulgou nesta quinta-feira, um ranking das 50 camisas mais valiosas do futebol mundial com cinco clubes brasileiros na lista. A relação leva em consideração o valor total alcançado pelos times com patrocínio. O Real Madrid lidera, com um uniforme avaliado em 120 milhões de euros (R$ 655 milhões na cotação atual). Logo atrás vem o Barcelona (105 milhões de euros), enquanto o Arsenal fecha o pódio (86,2 milhões de euros).