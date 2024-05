A chuva que caiu na manhã desta segunda-feira na capital paulista fez o São Paulo mudar seu cronograma e realizar o treino na academia do Centro de Treinamento da Barra Funda. Apenas os goleiros foram a campo para um trabalho específico. A principal expectativa é no retorno do atacante Calleri para o jogo contra o Talleres-ARG, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no MorumBis, pela sexta rodada.