O monegasco Charles Leclerc se sentiu literalmente em casa no segundo treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira, no circuito de rua de Montecarlo. Após um bom começo de Max Verstappen, o piloto da Ferrari conseguiu se impor ainda antes da metade da atividade e cravou o melhor tempo: 1min11s278.