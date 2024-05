Chapecoense e Ponte Preta ficaram no empate sem gols no duelo que foi adiado duas vezes e fechou as disputas da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira. Na primeira etapa na Arena Condá, em Chapecó, o time da casa levou vantagem, mas depois do intervalo os paulistas criaram as melhores chances.