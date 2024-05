Em um campo pesado por conta das fortes chuvas que atingem Santa Catarina, a Chapecoense tinha o jogo na mão, ganhava por 2 a 0 até os 31 minutos do segundo tempo e em quatro minutos de desatenção permitiu o empate do América-MG, por 2 a 2, neste sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela terceira rodada e aconteceu na Arena Condá, em Chapecó (SC).