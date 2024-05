O Conselho Técnico realizado nesta segunda-feira na sede da CBF, no Rio, com a presença de dirigentes dos clubes da Série A, terminou com a decisão de que períodos de Data Fifa serão utilizados para ajustar o calendário do Brasileirão, após os adiamentos de partidas motivados pelo desastre climático no Rio Grande do Sul. Também foi definido que o fim da competição continua previsto para 8 de dezembro.