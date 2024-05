Com um elenco grande para somente a disputa da Série B até o fim do ano, Fábio Carille acaba "sacrificando" alguns jogadores no Santos. Para compensar a falta de ritmo, o treinador comandou um jogo-treino com a Portuguesa Santistas nesta terça-feira pela manhã, no CT Rei Pelé. Autor de um dos gols na vitória fácil Poor 5 a 1, Nonato celebrou a atividade.