Um treino que teve uma duração de aproximadamente duas horas, e o retorno de atletas que estavam entregues ao departamento médico, marcaram a atividade desta sexta-feira do Santos. De olho no jogo com o Guarani, pela Série B do Brasileiro, o técnico Fábio Carille realizou um treino tático e ficou satisfeito em poder utilizar praticamente todo o elenco.