O São Paulo iniciou neste sábado a preparação visando o duelo com o Talleres-ARG, marcado para quarta-feira, às 21h30, no MorumBis, pela sexta rodada da Copa Libertadores. A atividade contou com o atacante Calleri, recuperado de uma lesão na panturrilha. Já Lucas Moura fez um trabalho especial de recuperação junto com os atletas que estiveram em campo na vitória sobre o Águia-PA pela Copa do Brasil.