O atacante Calleri marcou um dos gols da vitória de virada do São Paulo diante do Cobresal por 3 a 1, no Chile, na noite de quarta-feira, pela Copa Libertadores. Mas foi substituído pouco depois de balançar as redes por sentir dores na panturrilha direita e ligou o sinal de alerta com a suspeita de uma nova lesão.