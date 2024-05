A volta do atacante Dudu ao Palmeiras está cada dia mais próxima. Depois de ficar nove meses afastado por causa de grave lesão no joelho, o ídolo vem adquirindo ritmo para ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Nesta sexta-feira, enquanto os titulares celebravam a vaga nas oitavas da Copa do Brasil, o time fez um jogo-treino com o São Caetano e contou com um gol do camisa 7 para golear por 8 a 1. Nem tudo foi festa, porém, na atividade. Também em reta final de recuperação, Bruno Rodrigues sofreu nova lesão no joelho, agora o esquerdo, e passará por nova cirurgia, perdendo a temporada.