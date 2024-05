Breno Bidon sempre foi tratado como futura joia do Corinthians nas categorias de base. Mesmo assim, o volante acabou vendo Vanderlei Luxemburgo optar por promover Gabriel Moscardo ao time profissional em 2023 - já está negociado com o Paris Saint-Germain. Não desanimou, seguiu mostrando bom trabalho, ganhou a Copinha de Juniores e agora vem "pedindo passagem" com António Oliveira.