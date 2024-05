O Brasil encerrou neste sábado o Mundial de Atletismo paralímpico de Kobe, no Japão, com a melhor campanha de sua história. A delegação do país terminou com 19 medalhas de ouro, 12 de prata e 11 de bronze. No campeonato de Lyon, em 2013, os atletas brasileiros haviam conquistado 16 medalhas de ouro.