A seleção feminina brasileira chegará embalada para o primeiro grande duelo da Liga das Nações de Vôlei, nesta sexta-feira, às 21 horas, diante do sempre perigoso time dos Estados Unidos. Depois de algum aperto na estreia contra o Canadá, a equipe de Zé Roberto Guimarães passou fácil pela Coreia do Sul no Maracanãzinho, parciais de 25/15, 25/19 e 25/17.